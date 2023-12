BlackRock, der größte Vermögensverwalter weltweit, plant die Einführung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF). Das Unternehmen arbeitet derzeit daran, die Bedenken der US-Börsenaufsicht SEC zu klären. Der ETF könnte eine bedeutende Entwicklung im Kryptowährungsmarkt darstellen. BlackRock plant eine Cash-Variante des ETFs, um regulatorische Bedenken zu adressieren. Bei dieser Variante halten die beteiligten Parteien Barreserven, die sie an den Emittenten überweisen, der dann die Anteile ausgibt. Es wurde befürchtet, dass der ETF nur mit Bargeld und nicht mit Bitcoin gedeckt sein könnte, aber es wurde klargestellt, dass der ETF zunächst mit Barreserven aufgelegt und dann in Bitcoin umgewandelt wird. BlackRock strebt an, noch vor Weihnachten Klarheit zu schaffen. Die Zulassung des BlackRock Bitcoin ETF könnte einen signifikanten Einfluss auf den Bitcoin-Kurs haben, da sie institutionellen Anlegern den Zugang zu Bitcoin-Investments erleichtern würde. Eine Zulassung wird Anfang Januar 2024 erwartet.