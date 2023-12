Umfrage von J.P. Morgan Asset Management zu finanziellen Neujahrsvorsätzen der Deutschen Ausgaben managen im Fokus - ein Drittel möchte auch am Kapitalmarkt investieren (FOTO)

Frankfurt (ots) - Ein für Anlegerinnen und Anleger herausforderndes Jahr neigt

sich dem Ende zu: Nachdem Zinserhöhungen, Inflation und geopolitische

Unsicherheit die Märkte weiterhin bestimmten, flossen Rekordsummen in

Sichteinlagen wie Tagesgeld und Geldmarktinvestments. Auf das Jahr 2024 schauen

die Deutschen in puncto Finanzen daher eher vorsichtig, wie eine repräsentative

Befragung von 2.150 Frauen und Männern in Deutschland im Auftrag von J.P. Morgan

Asset Management im November ergab. So sind die Top 3 der finanziellen Vorsätze

für 2024 davon geprägt, weniger Geld auszugeben, die Schulden zu managen sowie

Geld für Notfälle zurückzulegen. Vor dem Hintergrund, dass 60 Prozent der

Deutschen davon ausgehen, dass sie 2024 gleich viel oder sogar mehr Geld als

2023 zum Sparen und Anlegen zur Verfügung haben werden, will rund ein Drittel

der Befragten im neuen Jahr in Wertpapieren anlegen. Um 2024 nach Abzug der

Inflationsrate reale Erträge zu erzielen, sehen die Deutschen die Chancen mit

Aktien als besonders gut an.



Finanzielle Neujahrsvorsätze für 2024 von Zurückhaltung geprägt