21. Internationaler Fachkongress für erneuerbare Mobilität Berliner Podium für Expertenaustausch

Klimaschutz Biokraftstoffe

Berlin (ots) - Aktuell werden national und international die notwendigen

politischen Rahmenbedingungen für den globalen Klimaschutz verhandelt. Aufgrund

stockender Treibhausgasminderungen steht besonders der Verkehr in all seinen

Facetten im Fokus. Vor diesem Hintergrund befassen sich die Teilnehmenden des

21. Internationalen Fachkongresses für erneuerbare Mobilität - Kraftstoffe der

Zukunft - am 22. und 23. Januar 2024 in Berlin mit konkreten Lösungsansätzen und

Innovationsentwicklungen zur Defossilisierung des Verkehrs. Diskutiert werden

Lösungen und Neuheiten für den Straßenverkehr, der Luft- und Schifffahrt sowie

Land- und Forstwirtschaft. Auch wenn der Elektroantrieb stark an Verbreitung

zunimmt, wird der Verbrennungsmotor im Fahrzeugbestand und in

Schwerlastbereichen (on- und off-road) eine dominante Rolle spielen. In diesem

Umfeld werden auf dem Kongress die EU-rechtlichen und nationalen gesetzlichen

Rahmenbedingungen vorgestellt und diskutiert, ob diese als Treiber oder Bremser

für die Nutzung erneuerbarer Kraftstoffe fungieren.