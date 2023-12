Apple bereitet sich auf die Veröffentlichung seiner ersten Mixed-Reality-Brille vor, die bereits in China produziert wird und ab Februar in den Apple Stores erhältlich sein soll. Die Brille, die 3500 US-Dollar kosten wird, stellt für Apple eine neue Herausforderung dar, da sie individuell an den Kopf des Nutzers angepasst werden muss. Experten vermuten, dass der hohe Preis, das Gewicht des Geräts und die begrenzte Akkulaufzeit von zwei Stunden potenzielle Kunden abschrecken könnten. Trotzdem ist Apple zuversichtlich und arbeitet bereits an einem günstigeren Nachfolgemodell sowie an der nächsten Version des Betriebssystems visionOS, das 2024 erwartet wird. Mit diesem Schritt betritt Apple eine Nische, die bisher von Meta mit seinem Oculus-Headset dominiert wird.