Das deutsche Solar-Start-up Enpal hat den Großteil seines Bestandsgeschäfts, darunter 60.000 installierte Solaranlagen sowie Batterien, Elektroauto-Ladestationen und Wärmepumpen, an die Infrastrukturinvestoren Equitix und Keppel verkauft. Dieser Verkauf bringt Enpal 160 Millionen Euro ein, die für neue Projekte genutzt werden sollen. Diese Strategie kennzeichnet einen neuen Weg der Start-up-Finanzierung in einer schwierigen Investitionsphase für Energie-Jungunternehmen in Deutschland.

Der Markt für grüne Technologien erlebte laut Pitchbook einen Rückgang der Investitionen um 17 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Es wird erwartet, dass sich das Investitionsklima weiter verschlechtern könnte.