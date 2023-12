SKYSERVICE SCHLIESST INVESTITION IN FONTAINEBLEAU AVIATION AB

Skyservice beginnt Partnerschaft mit der Luxusmarke Fontainebleau in Südflorida

TORONTO, 21. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Das führende Luftfahrtunternehmen Skyservice Business Aviation („Skyservice") gab heute den Abschluss seiner Investition in den Fixed Based Operator (FBO, Flughafendienstleister) von Fontainebleau Aviation am Miami Opa-Locka Executive Airport („OPF") bekannt. Darüber hinaus laufen noch die Genehmigungen für die Investition von Skyservice in einen neuen FBO, der derzeit vom Privatjet-Service Fontainebleau Aviation am Fort Lauderdale-Hollywood International Airport („FLL") aufgebaut wird. Diese Zusammenarbeit zwischen Skyservice und der angesehenen Luxusmarke Fontainebleau wurde Anfang des Jahres bekanntgegeben und wird einzigartige Möglichkeiten im Bereich der Geschäftsluftfahrt schaffen.

„Der Abschluss dieser Transaktion markiert den Beginn eines aufregenden Kapitels für Skyservice, da wir weiter expandieren, um die Bedürfnisse unserer Kunden und die wachsenden Anforderungen unserer Branche besser zu erfüllen", so Benjamin Murray, Präsident und Vorstandvorsitzender von Skyservice. „Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um das Wachstum unserer Plattform zu beschleunigen und gleichzeitig das Reiseerlebnis unserer Kunden zu verbessern. Der FBO von Fontainebleau Aviation am OPF ist eine ideale Ergänzung unseres Portfolios von 11 FBOs in ganz Nordamerika und der Inbegriff des personifizierten Luxus in der Geschäftsluftfahrt."

Der FBO von Fontainebleau Aviation am OPF, dem achtgrößten Flughafen der USA, liegt in der Nähe des Stadtzentrums von Miami und bietet mit rund 270.000 Quadratmetern Hangarfläche, einem Executive-Terminal und Büroeinrichtungen erstklassige Services für Geschäftsreisende.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Skyservice, die mit unserem ersten Standort am OPF in Miami beginnt", so Jeffrey Soffer, Vorstandsvorsitzender und Hauptgeschäftsführer von Fontainebleau Development. „Da wir unser Portfolio an hochwertigen Reisezielen und einzigartigen Luxuserlebnissen weiter ausbauen möchten, ist Skyservice aufgrund seiner langjährigen Tradition und seines hervorragenden Rufs in der Branche der ideale Verwalter und Partner."

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Skyservice wurde von McCarthy Tétrault LLP und DLA Piper LLP rechtlich beraten. Fontainebleau Development wurde durch Cooley LLP vertreten und von der William Blair & Company beraten.