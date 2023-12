PayPal erlebte zu Beginn der Pandemie ein starkes Wachstum, das jedoch durch hohe Inflation und die Aufhebung der mittelfristigen Finanzziele des Unternehmens gebremst wurde. Dies führte zu einem Rückgang der Aktienkurse, der durch die Korrektur des Unternehmensausblicks im zweiten Quartal noch verstärkt wurde. Trotz eines allgemeinen Anstiegs im S&P 500 ist der Aktienkurs von PayPal im bisherigen Jahresverlauf um über elf Prozent gefallen. Viele Analysten sehen jedoch eine Chance in dieser Entwicklung. Das mittlere Zwölf-Monats-Kursziel liegt bei 76,16 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von über 23 Prozent bedeutet. Morningstar-Analyst Brett Horn ist besonders optimistisch und setzt ein Kursziel von 135 US-Dollar, was ein Kurspotenzial von über 118 Prozent bedeutet. Er erwartet, dass PayPal in den nächsten zehn Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von zehn Prozent erzielen wird. Trotz kurzfristiger Herausforderungen durch die Umkehr der positiven Pandemieeffekte und eine verschlechternde makroökonomische Situation, sieht Horn langfristige Chancen durch eine stärkere Konzentration auf Margenverbesserungen und eine Mischung aus Wettbewerbschancen und -bedrohungen.