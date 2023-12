ROM/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die geplante Reform des Rettungsfonds ESM für die 20 Mitgliedsländer der Euro-Zone wird von Italien blockiert. Mit den Stimmen des rechten Regierungslagers von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni lehnte die Abgeordnetenkammer in Rom am Donnerstag eine Ratifizierung der Pläne ab. Damit können die Änderungen aller Voraussicht nach nicht wie geplant zu Beginn des neuen Jahres in Kraft treten. Aus den anderen Euro-Staaten hatte es dafür bereits grünes Licht gegeben. Der Rettungsfonds an sich ist trotz des italienischen Vetos weiter in Kraft.

Das Nein aus Rom, dem lange Debatten vorangegangen waren, fiel deutlich aus. In der Abgeordnetenkammer - dem Unterhaus des Parlaments - stimmten 184 Abgeordnete dagegen. Dafür sprachen sich 72 aus. 44 enthielten sich der Stimme. In Italien ist seit Oktober vergangenen Jahres unter Meloni eine Koalition aus drei Rechtsparteien an der Regierung. Das rechte Lager hatte schon zu Oppositionszeiten Stimmung gegen den Rettungsschirm gemacht.