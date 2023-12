NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder zugelegt und damit an ihre jüngste Rally angeknüpft. Die zuvor veröffentlichten Konjunkturdaten fielen insgesamt schwach aus und drückten am US-Anleihemarkt die Rendite der richtungweisenden, zehnjährigen Staatspapiere zwischenzeitlich auf ein Fünfmonatstief. Niedrigere Renditen wiederum lassen Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver erscheinen.

Der Dow Jones Industrial legte um 0,54 Prozent auf 37 282,22 Punkte zu. Am Tag zuvor hatte der US-Leitindex nach seiner jüngsten Rekordjagd mit neun freundlichen Handelstagen in Folge erstmals wieder nachgegeben. Der Verlust am Mittwoch hatte bei 1,3 Prozent gelegen. Soviel hatte er an einem Tag zuletzt Anfang Oktober eingebüßt, bevor die fulminante Börsenrally begonnen hatte.