Volvo tritt dem Genius-Betaprogramm von VERSES bei

Vancouver (British Columbia) - 21. Dezember 2023 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQB: VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitive Datenverarbeitung, das auf die nächste Generation intelligenter Softwaresysteme spezialisiert ist, gab bekannt, dass die Volvo Car Group dem Genius-Betaprogramm von VERSES beigetreten ist.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Volvo Genius bei Anwendungen in Zusammenhang mit moderner Fahrerassistenz und autonomem Fahren testen. Das Ziel besteht darin, intelligentere Entscheidungsfindungssysteme und eine sicherere Umgebung für alle Fahrer auf der Straße zu schaffen. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass dieser strategische Schritt den proaktiven Ansatz von Volvo bei der Erprobung und Umsetzung innovativer Lösungen mit hohem Wirkungspotenzial für die Sicherheit des menschlichen und autonomen Fahrens unterstreicht.

„Wir freuen uns über die Beteiligung von Volvo an unserem Genius-Betaprogramm. Wir sind davon überzeugt, dass die Erweiterung unserer Beziehung zur Bewältigung der Herausforderungen in Zusammenhang mit der Sicherheit des assistierten und autonomen Fahrens das Potenzial aufweist zu verdeutlichen, wie der auf Standards basierende Ansatz und die in Genius integrierten kognitiven Datenverarbeitungsfähigkeiten seine Relevanz für weltweit tätige Unternehmen wie Volvo sowie den Bedarf der Gesellschaft an sichereren Lösungen unterstreichen. Die Schaffung einer sichereren Welt spiegelt die gemeinsamen Ziele beider Unternehmen wider. Wir wissen es zu schätzen, dass dies ein wesentliches Attribut des Geschäftsmodells, der Reputation und der Kultur von Volvo ist, das wir ebenfalls teilen“, sagte Gabriel René, Gründer und CEO von VERSES.

Volvo hat sich der Entwicklung von Lösungen für räumliche Intelligenz gewidmet und der Beitritt zum Genius-Betaprogramm steht im Einklang mit dem Engagement von Volvo, Technologien zu entwickeln, die zu sichereren Straßen beitragen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Volvo seine Wettbewerbsposition im Bereich der Automobilsicherheit stärkt, indem es sich aktiv an Lösungen wie Genius beteiligt und den Weg für die Zukunft der intelligenten und sicheren Mobilität ebnet.