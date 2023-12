Kandao stellt Qoocam 3 Ultra auf der CES 2024 vor

SHENZHEN, China, 21. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Kandao, ein führender Anbieter von hochmodernen Bildgebungslösungen, freut sich, seine Teilnahme an der CES 2024 anzukündigen. Vom 9. bis 12. Januar wird Kandao am Stand 16854 in der zentralen Halle vertreten sein, wo das Unternehmen sein vielfältiges Produktsortiment in drei Kategorien präsentieren wird: VR-Kameras für Verbraucher, Videokonferenzkameras und professionelle VR-Kameras.

Der Höhepunkt der Kandao-Präsenz auf der CES 2024 wird die Enthüllung der QooCam 3 Ultra sein, einer innovativen 360-Kamera für Endverbraucher, die 2024 in den Handel kommt. Sie verfügt über zwei 1/1,7-Zoll-Sensoren, zwei Fischaugenobjektive, vier eingebaute Mikrofone, eine F1,6-Blende, ein sechsachsiges Gyroskop und einen 2,19-Zoll-Touchscreen. Die QooCam 3 Ultra wurde entwickelt, um Kreativen umfassende Möglichkeiten zu bieten. Sie kann Videos mit 8K/30fps, 5,7K/60fps und 4K/120fps mit sofortiger Stabilisierung aufnehmen und erleichtert so nahtlos die Kreativität in verschiedenen Umgebungen. Sie unterstützt die 10-Bit-HLG-Videoaufzeichnung, die selbst in anspruchsvollen Umgebungen mit hohem Kontrast, wie z. B. bei Sonnenauf- und -untergang, für weiche und feine Farbübergänge sorgt und so ein angenehmes visuelles Erlebnis für den Benutzer bietet.