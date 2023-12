DZ BANK stuft AURUBIS AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Aurubis von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die finanziellen Auswirkungen des schweren Metalldiebstahls auf Aurubis waren zwar enorm, aber nun etwas geringer als bisher befürchtet", schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose des Kupferkonzerns für 2023/24 hält er für eher konservativ, weshalb er sich mit seiner Ergebnisschätzung weiterhin am oberen Ende der Bandbreite positioniere. Als Kurstreiber für die Aktie sieht Schlamp in nächster Zeit insbesondere die weitere konjunkturelle Erholung weltweit und insbesondere in China./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2023 / 16:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2023 / 16:17 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m