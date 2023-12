Die kanadische Aktie Neotech Metals, die erst seit Ende November an deutschen Börsen gelistet ist, hat seit Anfang Dezember einen Zuwachs von 435 Prozent verzeichnet und wurde schnell zum Favoriten in verschiedenen Finanzgemeinschaften. Nachdem sie jedoch einen Höchststand von 3,68 Euro erreicht hatte, verlor sie über 40 Prozent und fiel auf 2,18 Euro. Das Explorationsunternehmen, das sich auf seltene Erdmetalle konzentriert, wirbt mit 40 Seltene-Erden-Claims in der Nähe des Wicheeda-Projekts von Defense Metals. Dieses soll zukünftig für die Produktion von 10 Prozent des globalen Angebots an seltenen Erdmetallen verantwortlich sein. Neotech Metals hat auch die Erwerbsoptionen für das Thor-Projekt gesichert, das sich in der Nähe der produzierenden Mountain Pass Mine in Nevada, USA, befindet.