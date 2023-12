Ölpreise geben etwas nach - Angola will Opec verlassen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 79,26 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 46 Cent auf 73,76 Dollar.

Das ölreiche afrikanische Land Angola will das Erdölkartell Opec verlassen. Würde man weiter Mitglied bleiben, könnte man irgendwann zu Produktionskürzungen gezwungen werden, begründete der Rohstoff- und Energieministers Diamantino Azevedo in einer Fernsehansprache die Entscheidung. Angola ist dem Kartell erst im Jahr 2007 beigetreten.