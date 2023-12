Toyota, der weltgrößte Autobauer, ruft aufgrund eines potenziellen Sensorfehlers eine Million Fahrzeuge in den USA zurück. Betroffen sind Modelle wie der Corolla und Lexus, die zwischen 2020 und 2022 produziert wurden. Ein Kurzschluss könnte verhindern, dass die Airbags korrekt funktionieren. Die Sensoren sollen das Auslösen der Airbags bei kleinen Erwachsenen oder Kindern auf dem Vordersitz verhindern. Händler werden die Sensoren überprüfen und gegebenenfalls ersetzen. Zudem ist die Tochtergesellschaft Daihatsu in einen Skandal um gefälschte Sicherheitstests verwickelt. Nach einem Bericht unabhängiger Experten hat Daihatsu die Auslieferung aller Fahrzeuge weltweit gestoppt. Es wurden 174 "Unregelmäßigkeiten" in 25 Testkategorien seit 1989 identifiziert, betroffen sind 64 Modelle. Die Experten sehen "extremen Zeitdruck" in der Modellentwicklung als Hauptursache. Daihatsu und Toyota haben sich für den Vertrauensbruch entschuldigt. Toyota hat die Auslieferung der betroffenen Modelle gestoppt und prüft die weitere Nutzungssicherheit. Die Toyota-Aktie notiert an der Frankfurter Börse aktuell knapp zwei Prozent im Minus.