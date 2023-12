Wirtschaft Dax lässt nach - Commerzbank vorn

Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.687 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



"Der Handel am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich durch eine erkennbare Lethargie aus", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow den Handelstag. "Die Investoren positionieren sich zunehmend defensiv und bevorzugen Unternehmen aus den defensiven Branchen." Zudem würden die bevorstehenden Feiertage bereits ihre Schatten vorauswerfen, so Lipkow. "In den noch restlichen vier Handelstagen werden sich kaum noch größere Ereignisse oder Handelsimpulse ergeben. Damit dürfte sich das Kursniveau um 16.700 Punkte als Kursmagnet erweisen."