Seit der Aufnahme von Tesla in den S&P 500 Index vor drei Jahren ist die Aktie des Unternehmens nur um 6,7 Prozent gestiegen, während der Index selbst um 27 Prozent zulegte. Die Aktie schloss am Tag vor der Aufnahme bei etwa 232 US-Dollar und beendete den jüngsten Handelstag bei etwa 247 US-Dollar. Analysten zufolge war die Bewertung von Tesla bei der Aufnahme in den Index überzogen, was zu einer unterdurchschnittlichen Entwicklung führte. Die Aktie zeigte eine hohe Volatilität, mit Schwankungen von fast 80 Prozent über dem Kurs vor der Aufnahme bis hin zu weniger als der Hälfte. Zukünftig könnten sich die Bedingungen für Tesla verschärfen, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen nachlässt. Die weitere Entwicklung der Aktie hängt stark davon ab, ob es Tesla gelingt, autonome Elektroautos zu bauen. Derzeit empfehlen die meisten Analysten, die Aktie zu halten.