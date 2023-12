MEC Group GmbH erwirbt die Mehrheit am Aufdachentwickler EnergieSun

Düsseldorf (ots) - Die in Düsseldorf ansässige MEC Group GmbH erwirbt eine

Mehrheitsbeteiligung von 51% an dem PV-Aufdachentwickler EnergieSun aus

Osnabrück. Mit dem Erwerb erweitert die MEC Group ihr Portfolio im Umfeld der

erneuerbaren Energien durch die Bereiche Solar-Aufdachanlagen, Luftwärmepumpen,

Batteriespeicher und Ladesäulen.



EnergieSun ist ein führendes Unternehmen für die Installation von

PV-Aufdachanlagen. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von kleinen kWp-Anlagen

bis zu mehreren MWp-Anlagen. Mit einem Team von rund 60 Mitarbeitern führt

EnergieSun Installationen, sowohl mit eigenem Fachpersonal als auch in

Zusammenarbeit mit Subunternehmern, durch. In Hochzeiten werden bis zu 200

Aufdachanlagen pro Monat realisiert.