JEFFERIES stuft BASF SE auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach einer Vereinbarung zur Übernahme des Öl- und Gasgeschäfts Wintershall Dea durch den britischen Ölkonzern Harbour Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Harbour-Aktienkurs von derzeit um 300 Pence impliziere eine Gesamtbewertung von 10,6 Milliarden Dollar für Wintershall und dies wiederum impliziere einen Wert für den knapp 73-prozentigen BASF-Anteil an Wintershall von sieben Milliarden Euro - mehr als er gedacht habe, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit den Cash-Einnahmen werde BASF wohl die ansonsten im Jahr 2024 schuldenfinanzierte Dividende finanzieren können./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2023 / 10:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2023 / 10:56 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 48,42EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m