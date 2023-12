Zayed-Nachhaltigkeitspreis öffnet Einreichungen für den Zyklus 2025

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Kleine und mittlere Unternehmen,

Einreichungen werden bis zum 23. Juni 2024 über das Online-Portal des Preisesangenommen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), gemeinnützige Organisationen(NPO) und High Schools mit nachhaltigen Lösungen sind eingeladen, sich in einerder sechs Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser, Klimaschutz undGlobal High Schools zu bewerben.Zum Start des Einreichungszyklus 2025 erklärte S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber,Minister für Industrie und Spitzentechnologie der VAE, Generaldirektor desZayed-Nachhaltigkeitspreises und Präsident der COP28, sagte: "Seit 2008 ehrt derZayed-Nachhaltigkeitspreis das Erbe von Scheich Zayed, indem er eine integrativenachhaltige und humanitäre Entwicklung auf der ganzen Welt fördert. In diesementscheidenden Jahrzehnt des Klimawandels sind diese Werte wichtiger denn je.Ich bin optimistisch, dass der Preis zu globalen Klimaschutzmaßnahmen imEinklang mit dem VAE-Konsens beitragen wird, die den Weg für eine wirksameReaktion auf die Entscheidung zur globalen Bestandsaufnahme ebnen werden."Als Reaktion auf die dringende Klimakrise und zur weiteren Unterstützung derBemühungen der VAE um die Beschleunigung praktischer Lösungen, die erforderlichsind, um den Klimaschutz voranzutreiben und gefährdeten Gemeinschaften auf derganzen Welt zu helfen, wurden die Mittel für den Preis von 3,6 MillionenUS-Dollar auf 5,9 Millionen US-Dollar aufgestockt. Der Preis wird mit 1 MillionUS-Dollar für jeden Gewinner in den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie,Wasser und Klimaschutz dotiert. In der Kategorie "Global High Schools", die insechs Weltregionen unterteilt ist, kann jede Schule bis zu 150.000 US-Dollar fürden Start oder die Erweiterung ihres Projekts beantragen. Die sechs Weltregionender Kategorie Global High Schools sind Nord- und Südamerika, Europa undZentralasien, Naher Osten und Nordafrika, Afrika südlich der Sahara, Südasiensowie Ostasien und Pazifik. Die jüngsten Gewinner desZayed-Nachhaltigkeitspreises wurden im Rahmen einer Preisverleihung während derCOP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgezeichnet.Um ein breiteres Spektrum von Organisationen und High Schools zur Teilnahme zuermutigen, werden für den Preis Beiträge in mehreren Sprachen angenommen,darunter Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch und