Die Meme-Münze Bonk, die auf der Solana-Blockchain basiert, hat in den letzten Monaten erhebliche Gewinne verzeichnet und sich damit besser entwickelt als andere Meme-Münzen wie Dogecoin und Shiba Inu. Seit seiner Einführung im Dezember 2022 hat Bonk einen Zuwachs von über 1.000 Prozent verzeichnet, was ihn zum leistungsstärksten Meme-Coin der letzten Monate macht. Die Rallye scheint durch die Notierung von Bonk an mehreren Kryptobörsen, darunter Coinbase und Crypto.com, angekurbelt worden zu sein. Das Handelsvolumen von Bonk stieg in der vergangenen Woche zeitweise auf über eine Milliarde US-Dollar. Ein weiterer Faktor für den Anstieg von Bonk könnte das Wiederaufleben von Solana sein, das nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX einen Rückschlag erlitt. Das Interesse der Investoren an Kryptowährungen nimmt wieder zu und Solana wird zunehmend als echter Konkurrent von Ethereum angesehen. Trotz der jüngsten Erfolge ist der Handel mit Meme-Münzen jedoch hochspekulativ und nur wenig oder gar nicht reguliert.