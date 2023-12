Zoomlion führt den Bau der größten chinesischen Antarktis-Station im Rossmeer an und demonstriert damit technische Spitzenleistungen unter extremen Bedingungen

CHANGSHA, China, 21. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 1157.HK) hat sich kürzlich zusammengeschlossen, um Chinas fünfte antarktische Forschungsstation auf der Insel Inexpressible in der Terra Nova Bay im Rossmeer zu errichten. Mit dem Einsatz seiner fortschrittlichen Teleskopausleger-Raupenkrane stellt Zoomlion seine technischen Fähigkeiten unter rauen Umweltbedingungen unter Beweis.

Zoomlions Teleskopausleger-Raupenkräne ZCT600V5 sind am Rossmeer angekommen und übernehmen Aufgaben wie das Entladen von Material und die Montage der Stahlkonstruktion der Station. Die Ausrüstung zeigt eine bemerkenswerte Leistung auf dem eisigen Terrain, unbeeindruckt von den rauen antarktischen Bedingungen mit extremer Kälte, starken Winden und Strahlung.

Ausgestattet mit einem 5-teiligen, 46 Meter langen U-förmigen Ausleger, ist der Kran branchenweit führend in Bezug auf Armlänge und Hubkapazität. Sein Teleskop-Raupenfahrwerk mit großer Raupenbreite, gepaart mit speziellen, rutschfesten Raupen und beeindruckenden Kletterfähigkeiten, macht ihn ideal für komplexe Hebeaufgaben in schwierigen Umgebungen. Die modulare Bauweise des ZCT600V5 ermöglicht einen einfachen Transport und eine schnelle Selbstmontage des 20-Tonnen-Gegengewichts, was die Effizienz der Bauarbeiten erheblich steigert, insbesondere in der begrenzten Bauzeit.

Die Station ist in Modulbauweise errichtet worden, um den Arbeitsaufwand vor Ort zu minimieren. Sie besteht aus 84 großen Modulen, die auf dem Boden der Hauptstahlkonstruktion installiert werden und deren Versorgungseinrichtungen sofort bezugsfertig sind. Zuvor waren die Krane von Zoomlion an der Anpassung und Vormontage der modularen Einheiten in China beteiligt und werden auch weiterhin eine entscheidende Rolle in der Antarktis spielen, indem sie eine robuste Basis für die Forscher bieten, die in die Tiefen der Antarktis vordringen.

Die Rolle von Zoomlion beim Bau der Station ist ein weiterer Meilenstein bei der Bewältigung technischer Herausforderungen unter schwierigsten Bedingungen, und das Unternehmen ist sehr stolz auf seine Beteiligung. Die Leistung seiner Ausrüstung unter den extremen Bedingungen der Antarktis spiegelt Zoomlions robuste technische Fähigkeiten wider. Darüber hinaus sind die Beiträge des Unternehmens zur wissenschaftlichen Forschung ein Beweis für sein unermüdliches Engagement, einen positiven Einfluss auf die Welt auszuüben.

