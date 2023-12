SILVER ONE ERWEITERT SEINEN GRUNDBESITZ AUF SEINEM PHOENIX SILVER PROJECT, ARIZONA, UM POTENZIELLE PORPHYR-KUPFER-SYSTEME UND GEBIETE MIT SILBERMINERALISIERUNGEN ZU ERSCHLIESSEN

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Silver One Resources Inc. (TSXV:SVE) (OTCQX: SLVRF) (FSE: BRK1) - ("Silver One" oder das "Unternehmen") freutsich, die Absteckung weiterer Claims östlich der Claims bekannt zu geben, die inder Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Oktober 2023 angekündigt wurden.Diese neuen Claims werden den Grundbesitz auf dem Phoenix Silver Projekt in derNähe von Globe, Arizona, weiter ausdehnen. Das neu erworbene Areal erstrecktsich über die regionalen magnetischen Anomalien, die sich im südlichen Teil desGeländes befinden. Diese Anomalien sind Teil eines ergiebigen, über 30 kmlangen, nach Nordosten verlaufenden Porphyr-Kupfer-Gürtels, der mehrere großePorphyr-Kupfer-Lagerstätten wie Resolution (Rio Tinto-BHP), Carlota (KGHM),Pinto Valley (Capstone Copper) und Globe/Miami (Freeport McMoran) beinhaltet -siehe Abbildung 1.Greg Crowe, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Silver One,kommentierte: "Die Absteckung dieser neuen Claims ist eine erneute Demonstrationdes Engagements des Unternehmens, Wachstumsmöglichkeiten zu suchen und zunutzen. Wir fahren nicht nur mit der Erkundung der Silberanomalien im zentralenund nördlichen Teil des Geländes fort, zu dem auch das Gebiet mitBohrgenehmigung gehört, das die potenziell sehr hochwertigen Silberzieleumfasst, sondern erweitern auch unsere Flächen um die bisher identifiziertenmagnetischen Anomalien. Die magnetischen Anomalien sind vielversprechendeKupferziele in einer Region, die ein immenses Potenzial fürPorphyr-Kupfer-Systeme birgt. Diese Anomalien sowie die ausgewählten Aderproben,die im südlichen Teil des Phoenix Silver Projects hochgradige Kupferwerteergaben (siehe Abbildung 2), deuten stark auf ein in der Tiefe gelegenesKupfersystem hin. Silver One freut sich auf die vollständige Erkundung desGeländes und darauf, Werte für unsere Investoren zu erschließen."Highlights:- Die Liegenschaft Phoenix Silver wurde in Größe und Umfang erweitert, um dieursprünglichen hochgradigen Silberaderziele und die kürzlich umrissenenGebiete mit potenziellen Porphyr-Kupfer-Zielen abzudecken.- Das Projekt erstreckt sich nun über 6.141 Hektar (15.175 Morgen) entlang dernordöstlichen Erweiterung eines über 30 km langen Systems, in dem sich früherund aktuell produzierende Silber- und Kupferminen befinden. Dieser Gürtelsteht im Mittelpunkt der neuen Explorationsbemühungen verschiedenerUnternehmen, die potenziell neue Porphyr-Kupfer- und Silberziele erkunden