Der gestrige Abverkauf der Aktienmärkte an der Wall Street war ausgelöst vor allem durch Optionen (meist Optionen, die noch am selben Tag verfallen - 0DTE). Auch heute spielt dieses Spekulations-Vehikel an der Wall Street im heutigen Handelsverlauf an der Wall Street eine gewichtige Rolle - wenngleich bislang deutlich bescheidener als gestern. Dennoch: die Aktienmärkte werden dadurch instabiler, vor allem bei der kurz vor Weihnachten so geringen Liquidität. Heute wieder schwache US-Konjunkturdaten, die zunächst gefeiert wurden in der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen - man hofft, die morgen anstehenden PCE-Verbraucherpreise niedriger ausfallen werden und so die derzeitige Gier am Leben halten. Die Stimmung ist so euphorisch wie selten in den letzten Jahren..

1. Energiewende in Deutschland: Scheitern zeigt sich im Winter

2. S&P 500: Rückschlag erwartet – Strategen raten zu „Buy the Dip“

