Das Biotech-Unternehmen Gilead, das in den letzten Jahren mit Kostendruck und Konkurrenz zu kämpfen hatte, zeigt wieder Potenzial. Die Stärke des Unternehmens liegt in seinem führenden HIV-Geschäft, insbesondere das 2018 eingeführte Medikament Biktarvy. Analysten prognostizieren ein Wachstum in diesem Segment auf etwa 28 Milliarden US-Dollar bis 2025. Gilead arbeitet daran, die Forschungs- und Entwicklungskosten zu senken, was zu einer Steigerung der Margen und einem jährlichen Gewinnwachstum von etwa sechs Prozent bis 2025 führen könnte. Zudem ist Gileads Pipeline an Krebsmedikamenten, insbesondere das Brustkrebsmedikament Trodelvy, vielversprechend. Analysten sehen Gilead als Top Pick für 2024 und erwarten, dass das Unternehmen bei steigenden Umsätzen an operativem Leverage gewinnt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von elf und einer Dividendenrendite von etwa vier Prozent für 2024 ist Gilead günstiger als der durchschnittliche S&P-500-Wert. Die solide Bilanz des Unternehmens und die Unterstützung von Analysten sprechen für das Potenzial der Aktie. Ungefähr die Hälfte der Analysten bewertet die Gilead-Aktie mit "Aufstocken" bzw. "Kaufen", die andere mit "Halten". Das mittlere Kursziel liegt bei 90,17 US-Dollar, was ein Kurspotenzial von knapp 15 Prozent bedeutet.