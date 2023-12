TCL präsentiert auf der CES 2024 sein führendes Technologieportfolio und Lösungen, die Großartiges bewirken

SHENZHEN, China, 21. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, eine führende Unterhaltungselektronikmarke und die weltweit zweitgrößte TV-Marke, kündigte heute seine Teilnahme an der jährlichen Consumer Electronics Show (CES) an, die im Januar 2024 in Las Vegas stattfindet. Das Unternehmen wird mehr als hundert innovative Produkte vorstellen und sein führendes Technologieportfolio in 15 Produktkategorien demonstrieren, darunter QD-Mini-LED-Fernseher, TCL FreshIN-Klimageräte, Kühlschränke der Serie TCL Free Built-in, Waschmaschinen, funktionsreiche Mobilgeräte, AR-Brillen, kommerzielle Displays, intelligente Energielösungen aus einer Hand und vieles mehr.

Zusätzlich zu den preisgekrönten Heimkinosystemen wird das Unternehmen eine der branchenweit ersten Smart Connected Mobile Device Entertainment-Lösungen vorstellen, die Smartphones, Tablets, Smart Glasses und andere Geräte miteinander verbinden. Unter anderem werden die neueste, für das menschliche Auge optimierte NXTPAPER-Displaytechnologie und die RayNeo AR-Brille mit revolutionärem Vollfarb-3D-Head-up-Display und leistungsstarken KI-Funktionen vorgestellt.

Gemeinsam mit seinen renommierten Partnern auf der ganzen Welt inspiriert TCL seine Nutzer durch eine Vielzahl von bahnbrechenden Kooperationen, darunter die Rolle als offizieller TV-Partner der National Football League (NFL) in den USA. Darüber hinaus wird TCL sein Engagement für eine größere und nachhaltigere Zukunft durch seine neuesten Initiativen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) demonstrieren.

TCL hat in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 ein stetiges Wachstum verzeichnet. Vor allem auf den Philippinen, in Australien, Myanmar und Pakistan rangieren TCL-Fernseher bei den Gesamtlieferungen an erster Stelle. Die Auslieferungen von TCL-Fernsehern in der Region Nordamerika stiegen im Jahresvergleich um 11,4 %, womit das Unternehmen den dritten Platz bei den Auslieferungen in den Vereinigten Staaten einnimmt. In anderen Ländern belegte TCL TVs den zweiten Platz in Frankreich und den dritten Platz in der Tschechischen Republik und Schweden. Bei den mobilen Geräten rangierten die TCL-Smartphones unter den drei meistverkauften Android-Handys in Nordamerika. Andere TCL-Produkte wie Klimaanlagen und die AR- und XR-Brillen von RayNeo sind mit ihren neuesten, innovativen Funktionen ebenfalls weltweit führend.

Für weitere Angaben beziehen Sie sich auf Nachstehendes:

TCL CES 2024 Pressekonferenz

Datum & Uhrzeit: 11 Uhr (PST), 8. Januar 2024

Ort: Mandalay Bay, Islander Ballroom in the North Convention Center

TCL CES-Stand

Datum: 9.-12. Januar 2024

Ort: Las Vegas Convention Center, Central Hall Nr. 18708

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist eine führende Marke der Unterhaltungselektronik und führend in der weltweiten Fernsehbranche. TCL ist heute in mehr als 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. Das Unternehmen hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten, intelligenten Brillen bis hin zu kommerziellen Displays reichen. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.

