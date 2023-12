Berlin (ots) - Das scheinbar Unmögliche kann doch Realität werden: In gutverdaulichen vier Stunden rast der ICE über die Prestige-Strecke Berlin-München.Pünktlich auf die Minute stoppt er im Kopfbahnhof. Lediglich bei der Rückfahrtploppt kurz vor Berlin die Fahrgastinformation im Handydisplay auf, die eineVerspätung um sechs Minuten prognostiziert. Angesichts bereits erlebterVerzögerungen um zwölf Stunden ein Klacks.Das Beispiel zeigt, wie schön doch Bahnfahren fahren sein kann. Fast genausoidyllisch wie in den Werbespots, in denen Kinder fröhlich lachend am Tischsitzen, statt quengelnd auf der Rückbank des Familienkombis auf der A9. Ob inden Urlaub oder auf Geschäftsreise ist die Bahn ein genialesFortbewegungsmittel. Selbst wenn sie zeitlich das Flugzeug nicht immer schlagenkann, spuckt sie ihre Fahrgäste nicht in einer neuen Umgebung aus. Die Fahrt aufder Schiene suggeriert das stete Vorwärtskommen. Immer auf Achse, bereit, etwasNeues zu entdecken.So romantisierend das anmutet, umso trauriger ist die Realität. Der Spott überdie Bahn ist Volkssport geworden. Im November kam fast jeder zweiteFernverkehrszug zu spät. Gekrönt wird diese Statistik mit immer wiederkehrendenStreiks. Wie abgehärtet deutsche Bahnkunden sind, zeigt die jüngste Ankündigungvon Claus Weselsky. Auf Außenstehende wirkte es fast milde, dass er "nur"maximal fünf Tage in den Arbeitskampf zieht.Resignation ist aber keine Antwort. Die Kunden müssen erwarten dürfen, dass alleerdenklichen Mittel und Kräfte in diese einzigartige Art der Fortbewegungfließen. Am Ende steht doch noch immer die eine Vision, dass eine pünktlicheBahnfahrt zur Normalität wird.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53614/5677985OTS: BERLINER MORGENPOST