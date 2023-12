Wintershalls „Exploration & Production“ (E&P)-Sparte, zu der die Explorationsrechte in acht verschiedenen Ländern, inklusive Lizenzen für Kohlendioxid-Abscheidung und -Speicherung, gehören, geht an Harbour Energy. Wintershall hatte im Zuge des Ukraine-Krieges sein Russland-Geschäft aufgeben müssen und mehr als sieben Milliarden Euro abgeschrieben.

Für den Ludwigshafener Chemieriesen ist es eine strategische Neuausrichtung und ein großer Schritt in Richtung Trennung von den Öl- und Gasaktivitäten. Finanziell betrachtet erhalten BASF und LetterOne eine Zahlung von 2,15 Milliarden US-Dollar sowie 54,5 Prozent der Anteile an der neu geformten Harbour-Gesellschaft.

Dabei gehen 39,6 Prozent der Anteile an BASF, während LetterOne, trotz der wirtschaftlichen Beteiligung, aufgrund von Sanktionen gegen den russischen Milliardär Mikhail Friedman keine Stimmrechte erhält. BASF wird auch zwei Vertreter in den Verwaltungsrat von Harbour entsenden. Unklar ist bislang, ob der DAX-Konzern seine Beteiligung an dem Ölkonzern in absehbarer Zukunft verringern wird.

Die neu geschaffene Unternehmensgruppe wird mehr als 500.000 Barrel Öläquivalent pro Tag fördern, hauptsächlich aus Norwegen und Argentinien.

Harbour, der größte britische Öl- und Gasproduzent in der Nordsee, ist dabei, über Großbritannien hinaus zu expandieren, nachdem die britische Regierung im Zuge der Energiepreis-Krise im Jahr 2022 eine Sondersteuer für den Sektor eingeführt hatte, die Harbour in der ersten Hälfte dieses Jahres einen Verlust beschert hatte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion