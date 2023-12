Altcoins wie "Dogwifhat" erleben derzeit einen Aufschwung, der an den Bullenmarkt Anfang 2021 erinnert. Auch Plattformen wie Solana und Avalanche, auf denen diese Token gehandelt werden, profitieren von diesem Trend. Ein weiterer Gewinner ist der Meme-Token Bonk, dessen Wert in den letzten Wochen stark gestiegen ist. Bitcoin hingegen bewegt sich weiterhin nahe der Marke von 45.000 US-Dollar, was etwa die Hälfte der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung von 1,6 Billionen US-Dollar ausmacht. Der positive Trend wird durch die erwartete Genehmigung eines BTC-Spot-ETF im Januar und die Erholung der FTX-Forderungen unterstützt. Die insolvente Kryptobörse FTX Group zahlt ihren Kunden und Gläubigern voraussichtlich mehr zurück als ursprünglich angenommen, was zu einem Preisanstieg geführt hat. FTX-Forderungen werden nun zwischen 57 und 73 Cent pro US-Dollar gehandelt, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 50 bis 53 Cent Ende Oktober.