ZACAPA STARTET DIE ALLERERSTE GLOBALE KREATIVEKAMPAGNE „LIPS TO SOUL", DURCH DIE DIE WELT DER DUNKLEN GEISTER IN EINE WELT DER LEBENDIGEN WUNDER VERWANDELT WIRD

Kampagne weckt die Sinne und schafft eine tiefe Verbindung zum Verbraucher

NEW YORK, 21. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- In der grünen, üppigen Landschaft Guatemalas, der Heimat von Zacapa, lebt unser magisches „Haus über den Wolken", Zapacas Reifungsanlage, die sich in den Bergen 7.500 Fuß über dem Meeresspiegel befindet. Es ist ein Ort, an dem eine Vielzahl von Fässern unter der sorgfältigen Aufsicht von Lorena Vásquez reift, eine der wenigen weiblichen Master Blenderinnen in der Welt der Spirituosen. Wenn Lorena feststellt, dass der Rum perfekt gereift ist, werden die handverlesenen Fässer sorgfältig gemischt, bevor sie nach Mixco reisen, um in die für Zacapa typische geschwungene Flasche abgefüllt zu werden, die von einer Gemeinschaft von über 700 Frauen mit handgewebten Bändern aus Petate umwickelt wird.

