High Tide eröffnet 160. Canna-Cabana-Standort, den ersten in der Tsuut‘ina Nation

Calgary (Alberta), 21. Dezember 2023 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass sein Cannabis-Einzelhandelsladen Canna Cabana in der 11501 Buffalo Run Blvd, Tsuut‘ina, Alberta am Samstag, dem 23. Dezember 2023, mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Diese Eröffnung markiert den 160. Cannabis-Einzelhandelsstandort der Marke Canna Cabana von High Tide in Kanada, den 78. in der Provinz Alberta und den ersten auf dem angestammten Land der Tsuut‘ina Nation.

Dieser ganz neue Canna-Cabana-Standort, der im Taza-Projekt The Shops of Buffalo Run eröffnet wird, bedient die Mitglieder der Tsuut‘ina Nation, die Einwohner des Südwestens von Calgary und die umgebenden ländlichen Gemeinden. Dieses neue Geschäft befindet sich nur wenige Schritte von einer international anerkannten Lebensmittelgroßhandels- und Einzelhandelskette entfernt, die nur für Mitglieder zugänglich ist, und ragt unter anderen starken Ankermietern wie Banken, Schnellbedienungsrestaurant-Ketten und großen Discountern heraus. Mit seiner Lage ganz in der Nähe des soeben fertig gestellten Abschnitts des Stoney/Tsuut‘ina Trail, des Stadtrings von Calgary, wird dieses Geschäft als eines der wenigen Cannabis-Geschäfte in einem Umkreis von zwei Kilometern ELITE- und Cabana-Club-Mitglieder begrüßen.

„Ich freue mich sehr, die Eröffnung des 160. Canna-Cabana-Geschäfts in Kanada und des ersten unserer renommierten Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in der Tsuut‘ina Nation bekannt zu geben. The Shops at Buffalo Run ist ein hochfrequentiertes Einkaufszentrum mit direktem Zugang zu schätzungsweise 100.000 Mitgliedern der Gemeinschaft und Anwohnern. In der Verbindung mit starken Ankermietern und wenigen Mitbewerbern ist dieser Canna-Cabana-Standort gut positioniert, um sich zu einem ertragsstarken Geschäft zu entwickeln“, sagte Raj Grover, der Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.