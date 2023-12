REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Arbeitslosenversicherung:

"Natürlich ist es für Finanzminister Christian Lindner (FDP), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) bequemer, ein paar Milliarden bei der Arbeitslosenversicherung oder bei der Rente einzukassieren, als die Steuern zu erhöhen oder zu sparen, indem man Ausgaben streicht. Das sorgt bei den Bürgern für einen Aufschrei. Doch auch der Griff in die Sozialkassen ist nicht folgenlos. Denn früher oder später müssen die Erwerbstätigen die fehlenden Milliarden durch höhere Beiträge finanzieren. Insofern ist es nur ein Taschenspielertrick mit erheblichen politischen Nebenwirkungen. Wer eigene Zusagen bricht, beschädigt das Vertrauen in den Staat und in seine Institutionen. Es ist eine Schande, dass dies mittlerweile bei allen Regierungsparteien gang und gäbe ist, die sich sonst so gern als Verteidiger und Bewahrer der Demokratie darstellen."/zz/DP/jha