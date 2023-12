Wirtschaft Häuserpreise weiter zurückgegangen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland sind im 3. Quartal 2023 erneut deutlich zurückgegangen. Sie sanken um durchschnittlich 10,2 Prozent gegenüber dem 3. Quartal 2022 gesunken, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.



Dies war der stärkste Rückgang der Wohnimmobilienpreise gegenüber einem Vorjahresquartal seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000, nachdem bereits im 1. Quartal 2023 (-6,8 Prozent) und im 2. Quartal 2023 (-9,6 Prozent) die bis dahin stärksten Rückgänge verzeichnet worden waren. Im Vergleich zum 2. Quartal 2023 sanken die Kaufpreise für Wohnimmobilien um 1,4 Prozent. Seinen bisherigen Höchststand hatte der Häuserpreisindex im 2. Quartal 2022 erreicht, seitdem sind die Preise für Wohnimmobilien gegenüber dem jeweiligen Vorquartal rückläufig (1. Quartal 2023: -2,9 Prozent zum Vorquartal; 2. Quartal 2023: -1,2 Prozent zum Vorquartal). Im Vergleich zum Vorjahresquartal sind die Wohnimmobilienpreise im 3. Quartal 2023 sowohl in den ländlichen als auch in den städtischen Regionen im Durchschnitt weiter gesunken.