BARCLAYS stuft NIKE INC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 US-Dollar belassen. Die gesenkte Umsatzprognose für die zweite Geschäftsjahreshälfte 2023/24 des US-Sportartikelherstellers dürfte wohl negativ aufgenommen werden, schrieb Analystin Adrienne Yih in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihres Erachtens arbeite Nike jedoch auf eine Margenausweitung und daher auf eine profitablere Basis hin. Damit dürfte Nike den Gewinn je Aktie in einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld stützen und sich zugleich für eine stärkere Gewinnentwicklung aufgrund einer innovationsgeführten Umsatzerholung positionieren./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2023 / 02:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2023 / 02:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -11,09 % und einem Kurs von 98,98EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Adrienne Yih

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 142

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m