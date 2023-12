Ein spektakulärer, sehenswerter Countdown in Thailand im Central World, dem Times Square von Asien

BANGKOK, 22. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Lassen Sie uns den Countdown für das größte Entertainment-Event in Bangkok, Thailand, herunterzählen: den „centralwOrld Bangkok Countdown 2024", der extremer sein wird als je zuvor, da Central World sieben Highlights mit Weltklasse-Produktionen mit Bühnenauftritten, digitalem Feuerwerk und Licht und Sound präsentiert, die Sie in die gleiche Stimmung versetzen werden wie ein internationales Musikfestival. Damit wird Central World seinem Ruf als „Times Square von Asien" alle Ehre machen.

Erleben Sie den Nervenkitzel eines Weltklasse-Musikfestivals am Entertainment Countdown, Thailands exklusivem Wahrzeichen der Stadt, inmitten von Central World. Tauchen Sie ein in die dynamische Atmosphäre der eindrucksvollen Lichter und des fesselnden Sounds, die durch großartige Effekte und Grafiken ergänzt werden. Nehmen Sie am Countdown für die neue Ära 2024 teil und bewundern Sie auf dem Display ein spektakuläres Feuerwerk, das eine wichtige Botschaft für alle Menschen rund um die Welt enthält. Außer in Bangkok werden die „Thailand Countdown 2024"-Veranstaltungen in 13 Central-Einkaufszentren stattfinden, darunter auch in beliebten Reisezielen wie Central Phuket, Chiangmai, Pattaya und Samui. Schließen Sie sich uns an, um den Tourismus in Thailands Provinzen zu feiern und zu fördern!