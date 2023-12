Der Bedarf an Halbleiter-Chips wird weiter exponentiell wachsen. Die Frage ist nur, ob davon auch deutsche Arbeitnehmer auf Grund der Budgetären Engpässen profitieren können. Infineon ist punkto Produktionskapazitäten bereits global aufgestellt und kann die Chip-Welle abreiten. Viel hängt nun von der Subventionspolitik des deutschen Staates ab, um die staatlichen Zuwendungen in der Elektromobilität hochzuhalten. Infineon ist durch den Kauf von Cypress Semiconductor endgültig zum Big Player am Sektor Halbleiter für Elektroautos aufgestiegen. Ein großer Umsatzbringer sind dabei die Leistungshalbleiter. In diesem Segment droht aber Konkurrenz seitens Toshiba und seinem Joint Venture-Partner Rohm. Das japanische Industrieministerium will das Projekt mit mehr als 800 Millionen Euro unterstützen.

