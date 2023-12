TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Mit Ausnahme des Hongkonger Aktienmarktes haben die meisten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum am Freitag zugelegt. Sie orientierten sich an der wieder positiven Stimmung für Aktien in den USA, denn dort hatten Konjunkturdaten am Donnerstag die Erwartung hinsichtlich baldige Zinssenkungen im neuen Jahr gestützt. In Hongkong dagegen belasteten Pläne Chinas, die Online-Spielebranche zu regulieren.

Der Nikkei 225 beendete den Handel nach deutlichen Vortagesverlusten leicht im Plus mit 0,09 Prozent auf 33 169,05 Punkte. Sein Wochengewinn beläuft sich damit auf 0,6 Prozent. Am Mittwoch noch hatte der japanische Leitindex zeitweise die Marke von 33 700 Punkten übersprungen. Da waren die Anleger weiterhin gut gestimmt gewesen, nachdem die Bank of Japan ihre lockere Geldpolitik am Dienstag unverändert beibehalten und den Leitzins nicht angehoben hatte. Das hatte den Yen belastet und der stark auf den Export ausgerichteten Börse in Japan Auftrieb gegeben. Eine vergleichsweise schwächere heimische Währung trägt dazu bei, dass sich Waren im Ausland besser absetzen lassen. Inzwischen ist nun aber wieder Vorsicht eingekehrt.