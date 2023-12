WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Bau in Deutschland ist auch im Oktober nicht richtig in Schwung gekommen. Der Wert der Bestellungen im Bauhauptgewerbe sank bereinigt um Preiserhöhungen um 6,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Während der Auftragseingang im Tiefbau um 2,4 Prozent stieg, verringerte er sich im Hochbau um 14,9 Prozent nach einem Plus im Vormonat.

Positiver ist das Bild im Jahresvergleich, vor allem einschließlich Preiserhöhungen (nominal), hier legten die Bestellungen um 8,2 Prozent zu. Preisbereinigt stiegen die Aufträge um 2,1 Prozent.

Da die Auftragseingänge zum Jahresbeginn sehr niedrig waren, lagen die Bestellungen in den ersten zehn Monaten real um 4,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Aufgrund der in der ersten Jahreshälfte stark gestiegenen Baupreise wurde nominal aber ein Plus von 3,8 Prozent verzeichnet.

Die preisbereinigten Umsätze der Unternehmen sanken in diesem Zeitraum um 3,2 Prozent. Höhere Preise führten allerdings zu einem nominalen Umsatzwachstum von 4,9 Prozent./mar/DP/jha