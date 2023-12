Landwirte in Deutschland haben weniger Wintergetreide ausgesät

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Landwirte in Deutschland haben im Herbst weniger Wintergetreide ausgesät. Die Aussaatfläche war mit 4,9 Millionen Hektar um rund 3,9 Prozent kleiner als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Ein Grund waren die sehr feuchten Böden, die es den Landwirten erschwerten, mit ihren Maschinen die Äcker zu befahren.

