aushaftendes Volumen 7,5 Mrd., nur mehr 4,2 % Anteil an allen Krediten an private Haushalte



Wien (APA-ots) - Das aushaftende Volumen an Fremdwährungskrediten wurde im 3. Quartal 2023, verglichen mit dem Vorjahresquartal, wechselkursbereinigt um - 1,52 Mrd. oder -17,0% gesenkt. Seit Verhängung des Neuvergabe-Stopps im Herbst 2008 ist damit das aushaftende Volumen wechselkursbereinigt um - 41,62 Mrd. oder - 87,1% abgebaut worden. Im Vergleich zum Vorquartal (Q2/2023) sank das Volumen um 480 Mio. oder - 6,1%. In absoluten Zahlen ist das Volumen der Fremdwährungskredite an private Haushalte im 3. Quartal 2023 auf 7,52 Mrd. gesunken (Q3 2022: 9,18 Mrd.). Dies geht aus der Erhebung der FMA zur Entwicklung der FX-Kredite im 3. Quartal 2023 hervor.



Wechselkursrisiko Schweizer Franken