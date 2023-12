DAX - Weiterer Kursanstieg nach Rücklauf erwartet

Auch derzeit pendelt der DAX um den 10er-EMA und deutet damit weitere Stärke an. Es könnte nun zu einem weiteren Kursanstieg bis 16.800 Punkte kommen. Geht es weiter höher, wäre ein erneuter Angriff auf den Bereich von 17.000 Punkten zu erwarten. Rückenwind dürfte der DAX dabei vom S&P 500 erhalten, der aktuell ebenfalls weiter ansteigen kann und zudem weiterhin über seinem 10er-EMA notiert.

Am heutigen Freitag stehen erst am Nachmittag wichtige Konjunkturdaten an. So wird um 14:30 Uhr in den USA der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für November, die Konsumausgaben November, die PCE-Kernrate November und die Persönliche Einkommen November veröffentlicht. Um 16:00 Uhr folgt das Konsumklima Uni Michigan Dezember (endgültig). Das Konsumklima gilt als Frühindikator für die Verbraucherausgaben.