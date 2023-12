Mit neuen Regularien crasht die Führung in China erneut seine Tech-Aktien (allen voran den Giganten Tencent) - während die Wall Street heute in die übliche 7-tägige Santa Claus-Rally starten will (die letzten fünf Handelstage des alten Jahres und die ersten beiden des neuen Jahres). Aber der Abverkauf bei China-Aktien dämpft die Stimmung etwas zum Handelsstart in Europa. Gestern waren an der Wall Street wieder Optionen ein maßgebliche Treiber (gestern zweithöchstes 0DTE-Volumen in der Finanzgeschichte) - diesmal jedoch eher auf der Oberseite. Die Märkte warten auf die letzte wirklich wichtige Veröffentlichung: die PCE-Verbraucherpreise um 14.30Uhr deutscher Zeit. Inzwischen sind sechs bis sieben Zinssenkungen durch die Fed eingepreist - das erscheint reichlich optimistisch..

Hinweise aus Video:

1. China: Tech-Aktien-Absturz – Tencent mit 14 % vorneweg – der Grund

2. Euphorie über Fed-Wende kaschiert die Gefahr eines Kredit-Events

Das Video "China crasht seine Tech-Aktien! Startet Wall Street heute Santa Claus-Rally?" sehen Sie hier..