ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q1/2024 / Arbeitsmarkt bleibt robust / Einstellungsabsichten bei anhaltend hohem Fachkräftemangel sind optimistischer als im Vorquartal (FOTO)

ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q1/2024 / Arbeitsmarkt bleibt robust / Einstellungsabsichten bei anhaltend hohem Fachkräftemangel sind optimistischer als im Vorquartal

- Der saisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick für das kommende 1. Quartal

2024 liegt bei +30 Prozent und damit sieben Prozentpunkte höher als im

Vorquartal.

- Die besten Beschäftigungsprognosen geben die IT-Branche und der Finanz- und

Immobiliensektor ab.

- Deutschland rangiert im internationalen Vergleich im oberen Bereich der

EMEA-Länder.

- Zusatzbefragung Fachkräftemangel: 82 Prozent der deutschen Personalentscheider

berichten von Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen.



Laut dem ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer, einer im Dreimonats-Rhythmus

erhobenen weltweiten Arbeitsmarkt-Studie, wird das Stellenangebot in den

kommenden drei Monaten in Deutschland wachsen. Die Einstellungserwartungen

deutscher Arbeitgeber sind demnach optimistischer als noch vor einem Monat und

vor einem Jahr. Im Vergleich zum Vorquartal und gegenüber zum Vorjahreszeitraum

verbesserte sich der Netto-Beschäftigungsausblick (NBA)* um sieben bzw, um elf

Prozentpunkte und liegt - nach Abzug der üblichen saisonalen Schwankungen - bei

30 Prozent, ein seit dem ersten Quartal 2022 unerreichter Wert. Im Vergleich der

Länder in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) liegt Deutschland um

sieben Prozentpunkte über dem Durchschnitt (23 Prozent).