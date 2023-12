CHEYENNE, Wyoming, 22. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- OCEAN [link], der neue Bitcoin-Mining-Pool, der von Jack Dorsey unterstützt und vom langjährigen Bitcoin Core-Entwickler Luke Dashjr geleitet wird, hat die neueste Version seines innovativen Mining-Pools veröffentlicht. Unter dem Namen „Path to Decentralization" (Pfad zur Dezentralisierung) bietet OCEAN den Schürfern eine Auswahl an Blockvorlagen. Dies beschleunigt die Dezentralisierung und führt die Schürfer sanft an die kritische Rolle heran, die darin besteht, auszuwählen, was in die Blöcke gehört, ohne dass sie diese Vorlagen selbst erstellen müssen. Im Laufe des nächsten Jahres wird OCEAN Möglichkeiten einführen, die es den Schürfern ermöglichen, komplexere Aufgaben auszuführen und gleichzeitig von den wirtschaftlichen Vorteilen und der geringen Varianz des gepoolten Minings zu profitieren.

Laut Mitbegründer Luke Dashjr ist „dezentrales Mining für die langfristige Gesundheit von Bitcoin notwendig und kann nur aufrechterhalten werden, wenn die Schürfer die intelligenten Teile des Minings übernehmen. Dazu gehört das Betreiben von Knoten, das Erstellen von Blockvorlagen und die unabhängige Entscheidung, welche Transaktionen in die Blockchain aufgenommen werden. Dieser zukünftige Zustand ist gefährdet und steht in krassem Gegensatz zur gegenwärtigen Realität, in der nur eine Handvoll Pools diese Entscheidungen im Namen aller Schürfer weltweit trifft."