Allerdings sah es 2023 eigentlich wieder besser aus für die Branche. So wurde etwa der E-Sport als Motor für die Nach-Corona-Wirtschaft gefördert. Xi selbst nahm an der Eröffnungszeremonie der 19. Asienspiele in Hangzhou teil, bei denen es auch E-Sport-Wettbewerbe gab. Umso überraschender kommen für nicht wenige Investoren die nun geplanten Regelungen.

Die oberste für Online-Gaming verantwortliche Behörde Chinas veröffentlichte am Freitag einen Entwurf von Regeln gegen Praktiken, die Spieler dazu ermutigen, mehr Geld auszugeben und mehr Zeit online zu verbringen. Dazu gehören ein Verbot von Belohnungen für häufiges Einloggen, erzwungene Spielerduelle und ein Verbot jeglicher Inhalte, die als Verletzung von Staatsgeheimnissen gelten.

Die Anteilsscheine des kleineren Tencent-Rivalen NetEase brachen am Freitag um 28 Prozent ein. Für die Aktien des bei Online-Gamern beliebten Social-Media-Dienstes Bilibili ging es um gut sechs Prozent abwärts.

Die Tencent-Papiere bringen es in Hongkong derweil noch auf einen Börsenwert von rund 2,6 Billionen Hongkong-Dollar, umgerechnet rund 300 Milliarden Euro. Per Ende September hielt Prosus noch ein Viertel aller Tencent-Aktien.

An der europäischen Mehrländerbörse Euronext brach der Aktienkurs der Internet-Holding Prosus um 15 Prozent auf 25,10 Euro ein. Das bedeutete den mit Abstand letzten Platz im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der zum Wochenschluss um 0,4 Prozent fiel. Der Börsenwert von Prosus fiel damit auf gut 66 Milliarden Euro, was einem Platz im Mittelfeld des EuroStoxx entspricht.

HONGKONG/PEKING (dpa-AFX Broker) - Ein geplantes strengeres Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Online-Gaming hat am Freitag die Aktien von Prosus sowie der Prosus -Beteiligung Tencent schwer belastet. Der Kurs der Papiere sackte in Hongkong um bis zu 16 Prozent ab, am Ende belief sich das Minus auf 12,4 Prozent.

