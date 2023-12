Gold Royalty schließt Erwerb des Québec-Lizenzportfolios ab

Vancouver, British Columbia - 21. Dezember 2023 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ... - freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 2. November 2023 den Erwerb eines Portfolios von 21 Lizenzgebieten in Québec von SOQUEM (Société Québécoise d'exploration minière), einer Tochtergesellschaft von Investissement Québec, abgeschlossen hat.

Im Rahmen der Transaktion erwarb das Unternehmen das Lizenzgebührenportfolio für einen Preis von 1,0 Millionen C$, der durch die Ausgabe von 496.785 Stammaktien an SOQUEM zu einem angenommenen Preis von etwa 1,50 US$ pro Aktie beglichen wurde.

Tabelle 1. SOQUEM Lizenzportfolio

Eigentum Lizenzgebühren Rohstoffe Betreiber Aquilon 1,0% NSR Au Sirios-Ressourcen Casault 1,0% NSR Au Midland Exploration Chute-des-Passes 0,5% NSR Ni Kanada Silber Kobalt Werke Des Meloizes 3,0% NSR Zn, Ag Generic Gold Corp. Umleitung Meilensteinzahlung Au Sonde Gold Dileo Nord 1,0% NSR Cu, Mo, Au, Ag Troilus Gold Corp. Duquet 0,75 NSR Zn, Cu, Pb, Au Azimut Exploration Inc. Eastmain Ouest 0,7% NSR Au Azimut Exploration Inc. Fancamp 1,5% NSR Au IAMGOLD Generation Selbaie Bloc 5-6 1,0% NSR Au, Ag Midland Exploration Generation Selbaie Bloc 7 0,5% NSR Zn Maple Gold Minen / Agnico Eagle Gîte Fenton 1,0% NSR Au, Mo Cartier Ressourcen Inc. Hazeur 1,0% NSR Au BTM Gesellschaft Jouvex 1,0% NSR Au Midland Exploration La Roncière 1,25% NSR Au Bergbaugruppe Imperial Lingwick 1,5% NSR Cu, Zn, Au, Ag Midland Exploration Monique 0,38% NSR Au Sonde Gold Noyard 1,0% NSR Au Vior Noyell 1,0% NSR Au, Zn Magna Terra Mineralien Pitt Gold 1,0% NSR Au Duquesne Goldminen (Erster Bergbau) Quévillon Nord 1,0-2,0% NSR Ag Osisko Bergbau Verneuil 0,5% NSR Au Vior

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold ausgerichtete Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen erwirbt Lizenzgebühren, Streams und ähnliche Beteiligungen in verschiedenen Phasen des Minenlebenszyklus, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das kurz-, mittel- und längerfristig attraktive Renditen für seine Investoren bietet. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldgrundstücken in Nord- und Südamerika.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Gold Royalty Corp.

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

