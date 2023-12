UBS stuft NIKE INC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen und einer Ausblickssenkung von 150 auf 138 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten enttäuscht, würfen jedoch seine grundsätzlich positive Einschätzung nicht über den Haufen, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie habe immer noch attraktives Aufwärtspotenzial, auch wenn er nun von ihr nicht mehr ganz so überzeugt sei wie zuvor. Sollte sich das Umsatzwachstum in den kommenden Quartalen nicht verbessern, könnte er seine Einschätzung aber überdenken./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2023 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2023 / 06:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -11,21 % und einem Kurs von 98,84EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jay Sole

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 138

Kursziel alt: 150

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m