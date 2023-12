PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ungeachtet der Erholung der US-Börsen von den jüngsten Gewinnmitnahmen haben sich die europäischen Aktienmärkte am Freitag kaum vom Fleck bewegt. Der EuroStoxx 50 indes wurde von Verlusten der Prosus-Aktie leicht heruntergezogen. Insgesamt jedoch ist es bereits sehr ruhig geworden vor dem Weihnachtswochenende, auch wenn am Nachmittag in den USA noch die Inflationssignale anstehen.

Der Leitindex der Eurozone verlor 0,20 Prozent auf 4515,70 Punkte, womit sich für den EuroStoxx im Wochenverlauf ein Verlust von 0,7 Prozent abzeichnet. Vor etwas mehr als einer Woche noch hatte er bei knapp unter 4600 Punkten den höchsten Stand seit 22 Jahren erreicht. Der französische Cac 40 drehte am Freitag zuletzt ins Plus und stieg um 0,07 Prozent auf 7576,49 Zähler. Der britische FTSE 100 stieg zuletzt um 0,13 Prozent auf 7705,07 Punkte.