In Deutschland wird mit Blick auf die Energiewende die geringe Dynamik bei Batteriespeichern bemängelt. Diese sind notwendig, um insbesondere aus Sonne und Wind gewonnene Energie dann bereitzustellen, wenn sie benötigt wird. Ein Projekt in Niedersachsen zeigt, wie es gehen kann. Dort entsteht Deutschlands größter Batteriespeicher.

Bisher sind es vor allem China und Australien, die bei Batteriespeichern die Nase vorn haben. Dort dienen sie dazu, aus Erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne gewonnene Energie zu speichern und sie bereits zu stellen, wenn sie benötigt wird. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Stabilität der Strominfrastruktur. Inzwischen sind auch die USA, die derzeit massiv Solar- und Windenergie ausbauen, auf den Trichter gekommen und investieren Milliarden in neue Speicher. So schätzen die American Clean Power Association (ACP) und das Research-Institut Wood Mackenzie, dass bis 2027 rund 66 Gigawatt an Speicherkapazität allein in den Vereinigten Staaten aufgebaut werden.

In Deutschland dagegen wurde kritisiert, dass die Regierung die Speicher bei ihren Plänen zur Energiewende wenig berücksichtigt. Doch auch hier gibt es Fortschritte. In Alfeld an der Leine soll der größte Batteriespeicher Deutschlands entstehen. Batterieentwickler Kyon Energy hat im November die Genehmigung für ein neues Batteriegroßspeicherprojekt in der niedersächsischen Kleinstadt erhalten. Die Anlage werde laut Kyon Energy eine Speicherleistung von 137,5 Megawatt und eine Speicherkapazität von 275 Megawattstunden aufweisen. Damit wäre es das größte Speicherprojekt in Deutschland. Zudem übersteige die Speicherkapazität in Alfeld auch jene der aktuell größten Anlage in Europa um etwa 50 Prozent. Der Baustart ist für 2024, die Inbetriebnahme soll Ende 2025 erfolgen.

Der Vorteil solcher Anlagen für den Betreiber und die Stromverbraucher liegt auf der Hand. Die hohe Speicherkapazität ermöglicht es, überschüssige Energie aus Wind und Solar zu speichern und zum Zeitpunkt des Bedarfs ins Netz einzuspeisen. Hierbei werden die Speicher bei geringer Nachfrage und niedrigen Strompreisen befüllt. Dies ist meistens dann der Fall, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Wenn dann die Nachfrage von Haushalten und Industrie hoch, kann die gespeicherte Energie abgegeben werden – im Idealfall zu hohen Strompreisen.