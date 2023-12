Laut einem Bericht von Bloomberg hat das US-amerikanische Unternehmen Hyperloop One seine Mitarbeiter entlassen und ist dabei, die verbliebenen Vermögenswerte zu liquidieren. Derzeit ist die Website des Unternehmens offline und der Hauptinvestor aus Dubai hat sich nicht zu den Zukunftsaussichten des Unternehmens geäußert.

Das 2014 gegründete Unternehmen Hyperloop One war mit großen Erwartungen und Millionen an Risikokapital gestartet. Das Konzept des futuristischen Transportsystems, das auf superschnellen Kapseln in Vakuumröhren basiert, wurde ursprünglich von Elon Musk, dem Gründer von Tesla und SpaceX, vorgestellt. Musk hatte die Entwicklung des Systems zuletzt jedoch anderen überlassen. Der Hauptinvestor aus Dubai hat vor kurzem einen Strategiewechsel vollzogen und den Schwerpunkt von der Personenbeförderung auf den Güterverkehr verlagert.